Von der Leyen: Drängen der USA nach höheren deutschen Rüstungsausgaben berechtigt

Quelle: Reuters © Francois Lenoir Von der Leyen und Williamson bei einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel am Mittwoch

Ursula von der Leyen will mit den USA nicht mehr über die deutschen Rüstungsausgaben streiten. Ihr Rezept dafür: Nachgeben. Die Forderungen der USA seien berechtigt, so die Ministerin. Am Freitagmittag eröffnet von der Leyen die Münchner Sicherheitskonferenz.