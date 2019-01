Altmaier: Bundesregierung hat keine Rechtsgrundlage für Einmischung in Nord Stream 2

Quelle: AFP Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier

Die Bundesregierung hat keine Rechtsgrundlage, um sich in den Bau der Pipeline Nord Stream 2 einzumischen. Das erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Sonntag in einem Interview und fügte hinzu, dass das Projekt "der falsche Prügelknabe" sei.