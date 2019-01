Zu Ehren der historischen Intervention 1999 gegen Jugoslawien: Kosovo erklärt 2019 zum Jahr der NATO

Am 24. März jährt sich zum 20. Mal der militärische Einsatz der NATO gegen das damalige Jugoslawien, der ohne Mandat der UNO stattgefunden hatte. Der jugoslawischen Führung unter Slobodan Milošević wurde Vertreibung und Ermordung kosovo-albanischer Bevölkerungsteile vorgeworfen. Belgrad sprach dagegen vom Kampf gegen die Separatistenmiliz UÇK auf ihrem Staatsgebiet. Die NATO wolle mit Luftschlägen gegen "militärische Ziele" weitere "schwere und systematische" Verletzungen der Menschenrechte unterbinden und eine humanitäre Katastrophe im Kosovo verhindern, sagte der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder.

NATO habe Kosovo Frieden gebracht

Nun, fast 20 Jahre nach der Bombardierung, erklärte der Präsident der sich inzwischen für unabhängig erklärten serbischen Provinz Kosovo, Hashim Thaçi, dass 2019 diesbezüglich zum Jahr der NATO wird.

In diesem Jahr jährt sich die humanitäre NATO-Intervention im Kosovo zum 20. Mal, die nach den Massakern, ethnischen Säuberungen und Verbrechen der serbischen Streitkräfte an der Zivilbevölkerung im Kosovo und nach dem Scheitern der globalen diplomatischen Bemühungen um eine friedliche Lösung für das Kosovo stattfand", heißt es in einer Erklärung.