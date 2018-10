Assange: "Ecuador will mich an die USA ausliefern"

Quelle: Reuters © Peter Nicholls Die ecuadorianische Botschaft in London, Großbritannien, 6. Februar 2018.

Der WikiLeaks-Gründer und Whistleblower Julian Assange fürchtet, dass ihn die ecuadorianische Botschaft bald an US-Behörden übergeben könnte. Laut Reuters traf Assange diese Aussage am Montag während einer Telefonkonferenz. In den USA droht Assange eine lange Haftstrafe.