Studie: Immer mehr multiresistente Keime in europäischen Krankenhäusern

Quelle: Reuters © Brian Snyder Das Bakterium Eleftheria terrae unter dem Mikroskop. Es soll die Basis für ein neues Antibiotikum sein, Massachusetts, USA, 22. November 2016.

Die Warnungen der WHO vor resistenten Bakterien in Krankenhäusern sind nun durch eine Studie belegt. Die Forscher sehen den Grund für die Ausbreitung in zu häufigen Anwendungen von Antibiotika. In Deutschland gibt es jährlich 15.000 Todesfälle durch multiresistente Keime.