UK-Medienaufsicht eröffnet 7 Untersuchungen gegen RT: "Wegen Berichterstattung zu Skripal"

Untersucht würden derzeit zwei Nachrichtensendungen von RT, zwei Episoden von Sputnik, zwei Episoden der RT-Sendungen Crosstalk und eine von 'Worlds Apart mit Oksana Boyko'.

Die Behörde erklärte weiter, sie werde das "Ergebnis dieser Untersuchungen so bald wie möglich" bekannt geben.

Nach einer Parlamentsdebatte im März, in der Theresa May Sanktionen gegen Russland verkündete, hatten eine Reihe von Abgeordneten die Abschaltung des Senders gefordert.

Wir sind mit der Position von OFCOM nicht einverstanden, unsere Sendung hat sich in dieser Woche in keiner Weise verändert und hält sich weiterhin an alle Standards", erwiderte RT in einer Erklärung.