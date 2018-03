Umfrage offenbart: Über 80 Prozent der Serben sind gegen NATO-Beitritt

78 Tage lang dauerte die Bombardierung der Bundesrepublik Jugoslawien. Vom 24. März bis zum 10. Juni 1999 wurden insgesamt 2.300 Angriffe auf 995 militärische oder zivile Ziele durchgeführt. Rund 50.000 unterschiedlichste Projektile, rund 37.000 Streubomben sowie 1.300 Marschflugkörper wurden nach Angaben der serbischen Behörden seitens der NATO-Allianz auf Ziele im ganzen Gebiet des inzwischen nicht mehr existierenden Staates, also auf Serbien, das Kosovo und Montenegro, abgeworfen. Dabei wurden 462 Soldaten getötet, zu den zivilen Opern gibt es bis heute keine genauen Zahlen. Laut Schätzungen wurden rund 2.000 Zivilisten, darunter 79 Kinder, getötet. Rund 12.000 Menschen wurden verletzt. Während des völkerrechtswidrigen Angriffs kam auch radioaktive Uranmunition zum Einsatz. Auch hier gibt es keine offiziellen Zahlen, aber die serbischen Behörden sprechen von 15 Tonnen.

Der vergangene Samstag war der 19. Jahrestag des Beginns der "Operation Allied Force". Die wichtigste Gedenkveranstaltung, die unter dem Motto "Wir werden vergeben, falls es uns gelingt; wir werden nur vergessen, wenn es uns nicht mehr gibt" stand, wurde in der südserbischen Stadt Aleksinac organisiert, die 1999 schwer unter der US-geführten NATO-Kampagne gelitten hat. Rund 3.000 Menschen versammelten sich vor der Bühne und den Ruinen eines bei einem NATO-Bombardement zerstörten Gebäudes, um der Opfer zu gedenken.

Gedenkfeier: Westliche Diplomaten glänzten mit Abwesenheit

Der russische Botschafter in Serbien, Alexander Tschepurin, der ebenfalls an der ergreifenden Zeremonie teilnahm, wies auf die eklatante Abwesenheit von Vertretern westlicher Staaten hin:

Heute hat sich wieder keiner der westlichen Diplomaten die Mühe gemacht, an dieser Zeremonie teilzunehmen. Sie zeigen also keine Reue und glauben außerdem, dass sie alles richtig gemacht haben. Es sieht so aus, als wären die Serben für sie keine Menschen, aber sie lehren uns dennoch weiterhin Humanismus.