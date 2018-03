Zweite Messer-Attacke in Wien: Angreifer erschossen

Vor der iranischen Botschaft in Wien fallen in der Nacht zum Montag mehrere Schüsse. Ein Wachposten erschießt einen mit einem Messer bewaffneten Mann. Es ist die zweite Messerattacke in der österreichischen Hauptstadt binnen weniger Tage.