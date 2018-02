Streit um Reformen: EU könnte Polen Stimmrecht im EU-Ministerrat entziehen

Quelle: www.globallookpress.com Der polnische Außenminister Konrad Szymanski ist offenbar zu Kompromissen bereit.

Im Streit mit der Brüsseler EU-Kommission über die Rechtsstaatlichkeit in Polen hängt offenbar alles davon ab, ob die Regierung in Warschau zu einem Kompromiss bereit ist. Wenn nicht, drohen weitere Maßnahmen aus Brüssel. Die Bundesregierung bringt sich in Stellung.