Mehrere Festnahmen nach Terroranschlag in Wien

Nach der Terrortat in Wien hat die Polizei in Österreich über ein Dutzend Hausdurchsuchungen durchgeführt sowie 14 Personen festgenommen. Darunter laut Medienberichten einen amtsbekannten Islamisten handeln. Die Grenzkontrollen zu Bayern werden indes verstärkt.

Die Polizei hat nach dem Anschlag in Wien zwei Menschen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten festgenommen. Zudem sollen laut der Nachrichtenagentur APA am Dienstag unter Berufung auf einen Polizeisprecher zwei Hausdurchsuchungen stattgefunden haben. Wie der Kurier berichtete, handele es sich um die Kontaktadressen des getöteten Täters.

Zu Festnahmen kam es auch im benachbarten Linz. Ein Sonderkommando soll um 10 Uhr in eine Wohnung eingedrungen sein und einen Mann verhaftet haben. Eine oder zwei Frauen wurden von den Polizisten ebenfalls in Gewahrsam genommen. Es soll sich bei ihnen um Zeuginnen handeln. Laut ersten Informationen der Krone Zeitung handelt es sich bei dem Verhafteten um einen Islamisten, der den Behörden bekannt ist.

Der Botschafter der Russischen Föderation in Österreich, Dmitrij Ljubinskij, bestätigte gegenüber dem russischen Sender Rossia-1, dass es in dem Land zu mehreren Festnahmen kam.

Nach einigen Informationen wurden nach dem Terroranschlag in Wien Menschen aus verschiedenen Balkanländern und dem Nordkaukasus in Österreich festgenommen.

Wie Österreichs Innenminister Innenminister Karl Nehammer am Dienstagnachmittag erklärte, gab es mittlerweile 18 Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich, 14 Personen wurden festgenommen.

Bei dem in Wien getöteten Haupttäter soll es sich um einen 20-Jährigen Albaner aus Nordmazedonien handeln. Kurtin S. war laut dem österreichischen Innenministerium wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorbestraft.

