Nach Terroranschlag und Toten in Wien: Fahndung nach weiteren Tätern läuft (Video)

Mit einem Großaufgebot fahndet die österreichische Polizei nach mindestens einem weiteren Täter, nachdem am Montagabend mehrere Menschen bei einem Terroranschlag in Wien ums Leben kamen. Der getötete Haupttäter war laut dem Innenministerium wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorbestraft.

