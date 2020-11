Bundespolizei kontrolliert Grenze zu Österreich mit "erhöhter Wachsamkeit"

Nach dem Terrorangriff in Wien kontrolliert die deutsche Bundespolizei die Grenze zu Österreich mit "erhöhter Wachsamkeit". Die Beamten seien entsprechend sensibilisiert und achteten auf Auffälligkeiten aus dem islamistischen Spektrum.

Die deutsche Bundespolizei kontrolliert nach dem Anschlag in Wien am Montagabend die deutsch-österreichische Grenze mit "erhöhter Wachsamkeit". Ein Sprecher der Bundespolizei in Potsdam erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP:

Unsere Kräfte sind entsprechend sensibilisiert.

Die Kontrolle der Grenze sei nun ein "taktischer Schwerpunkt". Die Beamten der Bundespolizei beobachteten genau, ob es Auffälligkeiten "aus dem entsprechenden Spektrum" gebe.

Mindestens ein islamistisch motivierter Terrorist hatte am Montagabend in der Wiener Innenstadt mit einem Sturmgewehr auf Passanten geschossen. Der österreichische Innenminister Karl Nehammer bezeichnete den Angreifer am Dienstagmorgen als "Sympathisanten der Terrormiliz IS". Der Täter wurde wenige Minuten nach der Alarmierung erschossen.

