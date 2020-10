Erste Reaktionen nach Messerangriff in Nizza

Französische Polizisten am Eingang der Basilika Notre-Dame in Nizza, 29. Oktober 2020.

In Nizza, Südfrankreich, hat ein mit einem Messer bewaffneter Mann mindestens drei Menschen getötet und mehrere verletzt. Die Situation scheint mittlerweile unter Kontrolle. Offenbar gab es im Vorfeld Warnungen über einen bevorstehenden Anschlag. Erste Reaktionen.

Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es laut Medienberichten mindestens drei Tote und mehrere Verletzte gegeben. Bei den Todesopfern soll es sich um eine Frau und einen Mann handeln, über das dritte Todesopfer sind bis jetzt keine weiteren Informationen bekannt.

Unbestätigten Meldungen zufolge soll eine 70-jährige Frau in der Kirche geköpft worden sein. Ein Mann soll durch Messerstiche in den Hals getötet worden sein. Der Vorfall habe sich um etwa 9 Uhr morgens in der Nähe der Basilika Notre-Dame von Nizza ereignet, berichtete der Nachrichtensender BFMTV. Laut dem Sender soll der mutmaßliche Täter festgenommen worden sein. Er sei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Offenbar gab es Warnungen im Vorfeld des Anschlages. "Wir waren zwei, drei Tage lang gewarnt worden, dass mit dem Herannahen von Allerheiligen die Gefahr einiger weiterer Angriffe besteht, da einige Leute eine Verbindung zum christlichen Totenfest herstellten", sagte Gil Florini, Dekan der Pfarrgemeinde Nizza Centre, am Donnerstag gegenüber BFMTV. Er fügte hinzu:

Wir waren ein wenig auf der Hut, aber wir dachten nicht, dass es auf diese Weise geschehen würde.

Die Antiterror-Staatsanwaltschaft hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet. In einer ersten Reaktion sprach Christian Estrosi, Bürgermeister von Nizza, von einem wahrscheinlichen Terroranschlag. Auf Twitter schrieb er: "Ich bestätige, dass alle Anzeichen auf einen Terroranschlag in der Basilika Notre-Dame von Nizza deuten."

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Dann legte der Bürgermeister nach und schrieb: "Unser Land kann sich nicht länger mit den Gesetzen des Friedens zur Vernichtung des Islamo-Faschismus zufriedengeben."

13 jours après #SamuelPaty, notre pays ne peut plus se contenter des lois de la paix pour anéantir l’islamo fascisme. #Nice06 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Auf Twitter nannte der Abgeordnete Éric Ciotti von der gaullistischen UMP den Anschlag ein "sehr ernstes Ereignis".

Des événements très graves se déroulent actuellement près de l'église Notre dame de Nice.



Soutien aux forces de sécurité.

Évitez le secteur ! pic.twitter.com/MUuxnNqsmM — Eric Ciotti (@ECiotti) October 29, 2020

Marine Le Pen, Vorsitzende von Rassemblement National, sagte gegenüber Journalisten: "Ich weiß nicht, wie viele Angriffe es dauern wird, bis die Regierung erkennt, dass wir eine Kriegsgesetzgebung brauchen, um auf den Krieg, der gegen uns geführt wird, zu reagieren".

🔴 Attaque à #Nice.



🗣 @MLP_officiel : "Je ne sais pas combien d'attentats il sera nécessaire pour que le gouvernement prenne conscience que nous avons besoin d'une législation de guerre pour répondre à la guerre qui nous est menée".



📺 #La26.

📲 https://t.co/fOSyOW55j4. pic.twitter.com/sXppnDaeOj — LCI (@LCI) October 29, 2020

Jean-Luc Mélenchon, Vorsitzender der linken Sammelbewegung France insoumise, erklärte via Twitter "seine bewegte Solidarität mit den Katholiken Frankreichs".

Pensée de compassion affligée pour les victimes de l'attentat de #Nice. Solidarité émue avec les catholiques de France. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 29, 2020

Innenminister Gérald Darmanin eröffnete ein Krisenzentrum in Nizza. Staatspräsident Emmanuel Macron und Premierminister Jean Castex sollen auf dem Weg dorthin sein.

IMPORTANT#Nice : une opération de police est en cours. Évitez le secteur et suivez les consignes. Après avoir eu le maire de Nice @cestrosi, je préside une réunion de crise au Ministère de l’Intérieur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 29, 2020

Die Polizei erklärte, dass die Situation mittlerweile unter Kontrolle sei und appellierte: "Wir dürfen nicht in Panik geraten." Im französischen Parlament wurde die Sitzung unterbrochen, die Abgeordneten legten eine Schweigeminute ein.

Attaque au couteau à Nice: l'Assemblée nationale observe une minute de silence pic.twitter.com/MsHrIB4VBE — BFMTV (@BFMTV) October 29, 2020

Der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, rief die Europäer dazu auf, "sich gegen Gewalt und diejenigen zu vereinen, die versuchen, Hass zu schüren und zu verbreiten".

Je suis profondément choqué et attristé par la nouvelle de l'horrible attentat de #Nice. Cette douleur est ressentie par nous tous en Europe. Nous avons le devoir de nous unir contre la violence et ceux qui cherchent à inciter et à répandre la haine. — David Sassoli (@EP_President) October 29, 2020

Der Rat der Muslime in Frankreich hat den Angriff scharf verurteilt. Die Organisation schrieb auf Twitter: "Als Zeichen der Trauer und der Solidarität mit den Opfern und ihren Familien rufe ich die Muslime Frankreichs auf, alle Maulid-Feierlichkeiten abzusagen, die in diesem Jahr am 28. und 29. Oktober stattfinden."

Je condamne avec force l’attentat terroriste qui s’est produit près de la basilique Notre-Dame de Nice. En signe de Deuil et de solidarité avec les victimes et leurs proches, j’appelle les musulmans de France à annuler toutes les festivités de la fête du Mawlid. — CFCM (@CfcmOfficiel) October 29, 2020

Maulid an-Nabī (auch Mawlid an-Nabi) ist ein islamisches Fest zu Ehren des Propheten Mohammed.

Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, nannte den Messerangriff in Nizza eine absolut furchterregende Tragödie: "Wir prüfen momentan den Bericht über die Tragödie, die sich in Nizza abgespielt hat. Das ist eine absolut furchterregende Tragödie."

Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich in einem Tweet "tief erschüttert" und sprach ihre Solidarität mit der französischen Nation aus:

Kanzlerin #Merkel: „Ich bin tief erschüttert über die grausamen Morde in einer Kirche in #Nizza. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Ermordeten und bei den Verletzten. Der französischen Nation gilt in diesen schweren Stunden Deutschlands Solidarität.“ — Steffen Seibert (@RegSprecher) October 29, 2020

Auch Italiens Regierung hat Frankreich ihr Beileid ausgedrückt. Zugleich versicherte Außenminister Luigi Di Maio am Donnerstag auf Twitter, Rom unterstütze Paris im Kampf gegen den Terror. "Wir stehen dem französischen Volk nahe und teilen den Schmerz der Familien der Opfer", schrieb der Minister aus der Fünf-Sterne-Bewegung. "Italien lehnt jeglichen Extremismus ab und bleibt im Kampf gegen Terrorismus und gewalttätigen Radikalismus an der Seite Frankreichs."

L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore delle famiglie delle vittime.

L'Italia ripudia ogni estremismo e resta al fianco della Francia nella lotta contro il terrorismo e ogni radicalismo violento. — Luigi Di Maio (@luigidimaio) October 29, 2020

