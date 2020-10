Möglicher "Terroranschlag": Messerangriff in Nizza – mehrere Todesopfer

Quelle: AFP © Valery Hache Beamte der französischen taktischen Polizei-Eliteeinheit RAID, die die Basilika Notre-Dame de Nice durchsuchen, während Gerichtsmediziner nach einem Messerangriff in Nizza davor warten. 29. Oktober 2020

Mindestens drei Personen wurden am Donnerstag in den frühen Morgenstunden bei einem Messerangriff in der Nähe der Kirche Notre-Dame-du-Port de Nice in Nizza getötet, mehrere weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte in Gewahrsam genommen werden.

Die Öffentlichkeit wurde gebeten, das Gebiet zu meiden, während eine größere Sicherheitsoperation durch bewaffnete Polizisten durchgeführt wurde. Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, bestätigte, dass der mutmaßliche Täter in Gewahrsam genommen wurde, und dankte der Polizei für ihre schnelle Reaktion. Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020 Das Motiv für den Angriff sei noch unklar, aber Bürgermeister Estrosi bestätigte, dass es sich nach den bisherigen Erkenntnissen um einen Terroranschlag handelte. In der Zwischenzeit führte die Polizei eine kontrollierte Explosion in der Gegend durch und hat die Öffentlichkeit gebeten, sich währenddessen fernzuhalten. [#EvenementGrave] Evénement très grave Eglise Notre Dame à Nice Respect le Périmètre de sécurité de @PoliceNationale N'empruntez pas secteur centre ville - Explosion déminage Police Nationale Ne paniquez pas - pic.twitter.com/PqJRyijsab — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) October 29, 2020 Der französische Innenminister Gérald Darmanin berief eine Dringlichkeitssitzung ein, um die Situation zu beurteilen, und setzte einen Krisenstab ein, um die laufenden Sicherheitsoperation zu unterstützen. Der Angriff fand nur einen Tag nach der Warnung des französischen Innenministers statt, dass die terroristische Bedrohung im ganzen Land angesichts der zunehmenden Spannungen nach der Enthauptung eines Lehrers nahe Paris bei einem offensichtlichen islamistischen Angriff "sehr hoch" sei. Darmanin sagte, Frankreich müsse weiterhin gegen den "grassierenden Islamismus kämpfen, der die Menschen ideologisch bewaffnet". Wie die Polizei meldet, ist die Zahl der Opfer in Nizza auf drei gestiegen. Nach Angaben der Polizei wurde einer Person die Kehle durchgeschnitten. Die Nationalversammlung legte eine Schweigeminute ein. Attaque au couteau à Nice: l'Assemblée nationale observe une minute de silence pic.twitter.com/MsHrIB4VBE — BFMTV (@BFMTV) October 29, 2020 Wie der Bürgermeister bekannt gab, wurden mindestens zwei der drei Todesopfer im Inneren der Kirche Notre Dame ermordet. Bouleversé par les 3 victimes dont 2 décédées a l’intérieur de la Basilique #NotreDame et notamment le gardien si apprécié par les paroissiens. #Nice06 a payé un trop lourd tribu au meme titre que notre pays depuis quelques années. J’appelle à l’unité des Niçois. — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020 Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wird um 10.30 Uhr zum Krisenstab stoßen, der nach dem Messerangriff in Nizza im Innenministerium eingerichtet wurde, auch der Premierminister befindet sich auf dem Weg dorthin. Mehr zum Thema - Ermordeter Lehrer: Französischer Inlandsgeheimdienst unterschätzte offenbar Gefahrenlage