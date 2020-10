"Vertrauen völlig den Deutschen" – EU-Kommissionssprecher Stano zu Sanktionen gegen Russland

Folge uns auf

Am Montag ebneten die EU-Außenminister neuen Sanktionen gegen Russland den Weg, die am Donnerstag in Kraft traten. Begründet wird die Strafmaßnahme mit dem Fall Nawalny. Dazu sprach RT Deutsch mit Peter Stano, leitender Sprecher für Außenbeziehungen der EU-Kommission.

Mehr zum Thema - EU beschließt neue Sanktionen gegen Russland wegen Nawalny-Fall