Kiew: Mitarbeiterin der US-Botschaft zu Tode geschlagen

Quelle: Sputnik US-Botschaft in Kiew (Archivbild vom 07.06.2018)

Eine Mitarbeiterin der US-Botschaft in Kiew ist an ihren Verletzungen gestorben, nachdem sie am Montag von einem Unbekannten auf offener Straße zusammengeschlagen worden war. Die ukrainische Polizei ermittelt. Der Täter wurde noch nicht gefasst.

Die Polizisten fanden die bewusstlose Frau mit einer Kopfverletzung in einem Waldgebiet in der ukrainischen Hauptstadt. Die Frau hatte einen Ausweis der US-Botschaft auf ihren Namen dabei. Sie starb kurz danach an ihren Verletzungen im Krankenhaus. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen zwei Meter großen, 30 bis 40 Jahre alten Mann handeln. Er trug schwarze Shorts, dunkelblaue Turnschuhe und ein T-Shirt. Die Polizei ermittelt. Der mutmaßliche Angreifer wird gesucht. Mehr zum Thema - US-Botschaft in Moskau sorgt mit Regenbogenflagge für Aufregung