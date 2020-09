Medienberichte: Oppositionspolitikerin Kolesnikowa in Minsk verschwunden

Das Internetportal tut.by berichtete nach Darstellung einer Augenzeugin, dass Unbekannte am Montagmorgen Kolesnikowa im Zentrum von Minsk in einen Minibus gesteckt und entführt haben sollen. Die Augenzeugin berichtete dem Portal zufolge:

Ich ging nach vorne und hörte das Geräusch eines Telefons, das auf den Asphalt fiel, eine Art Getrappel. Ich drehte mich um und sah, dass Menschen in Zivil und in Masken Marija in diesen Kleinbus schieben. Ihr Telefon flog zur Seite. Einer dieser Leute hob das Telefon auf, sprang in den Kleinbus, und sie fuhren weg.