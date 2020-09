Minsk: Ex-Bankenchef Wiktor Babariko und Oppositionelle Kolesnikowa gründen neue Partei

Der inhaftierte Ex-Bankenchef Wiktor Babariko und seine Stabsleiterin Marija Kolesnikowa gaben am Montagabend die Gründung einer neuen Partei bekannt. Die politische Kraft mit dem Namen "Wmeste" ("Gemeinsam") soll Menschen, die Veränderungen wollen, eine Basis geben.

Die 38-jährige Kolesnikowa arbeitet für den ehemaligen Chef der Bank Belgazprombank Wiktor Babariko, der um das Präsidentenamt kandidieren wollte. Doch der langjährige Präsident Alexander Lukaschenko ließ ihn vor den Wahlen verhaften.

Kolesnikowa hat viele Jahre von Stuttgart aus internationale Kulturprojekte gemanagt und lebt seit einigen Monaten wieder dauerhaft in Minsk. Sie gilt als eines der wichtigsten Gesichter in der Bürgerbewegung gegen Lukaschenko. Die ehemalige Flötistin und Musiklehrerin sagte in einer am Montagabend veröffentlichten Videobotschaft:

In den letzten drei Monaten haben wir gemeinsam mehr geschafft als in den vergangenen 26 Jahren. Wir haben gemeinsam fast eine halbe Million Unterschriften gesammelt. Wir haben gemeinsam unsere Stimmen verteidigt. Wir haben gemeinsam gekämpft und werden weiterkämpfen für die Freiheit und für unsere Zukunft. Heute bilden wir eine neue, bewusste und verantwortungsbewusste Gesellschaft Weißrusslands. Es entstehen neue Herausforderungen – und man muss darauf reagieren. Das Land befindet sich in einer politischen und sozioökonomischen Krise. Und gemeinsam wissen wir, wie wir aus dieser Krise herauskommen können.

Kolesnikowa fügte hinzu, dass "Hunderte und Tausende von Weißrussen, talentierte Fachleute", bereit seien, Verantwortung zu übernehmen und ein neues Weißrussland aufzubauen.

Zu Beginn des Clips wird auch Babariko vor seiner Verhaftung im Juni gezeigt. Er sagt, dass es an der Zeit sei, die Arbeit auf eine neue Stufe zu stellen. Vorrangige Aufgabe sei es nun, eine Verfassungsänderung zu gestalten. Ziele sind die Freilassung aller politischen Gefangenen sowie faire und freie Neuwahlen. Die Partei will nun eine Registrierung beantragen.

Mehr zum Thema - Wegen Wahlfälschung und Gewalt gegen Protestler: Baltenstaaten untersagen Lukaschenko die Einreise