Nobelpreisträgerin Alexijewitsch ins weißrussische Untersuchungskomitee vorgeladen

Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch sprach am Mittwoch beim weißrussischen Untersuchungskomitee vor. Einem Korrespondenten der Nachrichtenagentur TASS zufolge wurde sie zu einer Befragung im Zusammenhang mit einem Fall vorgeladen, in dem es um Aufrufe zur Ergreifung der Staatsmacht im Land ging. Der Ermittlung sei eröffnet worden, nachdem die Opposition einen sogenannten Koordinierungsrat gegründet hatte.

Alexijewitsch erschien in Begleitung der Mitglieder des sogenannten Koordinierungsrates Pawel Latuschko, Maxim Snak und Maria Kolesnikowa.

Die Schriftstellerin sagte gegenüber Journalisten, sie sei sich keiner Schuld bewusst. Sie dankte den Journalisten für die Unterstützung und erklärte:

Ich gehe dorthin und bin absolut ruhig, ich fühle keine Schuld. Ich bin der Meinung, dass wir alles legal gemacht haben. Das Ziel des Koordinierungsrates ist es, die Gesellschaft zu vereinen, um zu helfen, die politische Krise zu überwinden. Von einem Staatsstreich ist keine Rede. Wir sind Zeugen der Schaffung einer weißrussischen Nation.

Wir bieten einen friedlichen Weg an. Dies ist, was die heutige Zeit verlangt, in der das menschliche Leben wertvoll ist und die Menschen ihr Leben schätzen. Das, was wir in den ersten drei Tagen gesehen haben, gehört der Vergangenheit an. Wir müssen miteinander reden.