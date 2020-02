Lawrow: Türkei hat in Idlib "einige wichtige Verpflichtungen" nicht erfüllt

Ankara hat mehrere wichtige Verpflichtungen im Rahmen der mit Moskau getroffenen Vereinbarung über die Normalisierung der Lage in der syrischen Provinz Idlib nicht erfüllt. Das erklärte der russische Außenminister Sergei Lawrow in einem Interview mit der Rossijskaja Gaseta. Er stellte fest:

Ich möchte noch einmal betonen, dass Russland in Anbetracht aller genannten Faktoren dieses Problem nicht allein lösen kann, aber es kann für die bedingungslose und akribische Erfüllung der Vereinbarungen über Idlib kämpfen. Darüber sprechen wir mit unseren türkischen Partnern.

Der zweite Aspekt, der mit den Risiken und Bedrohungen aus der Deeskalationszone Idlib zusammenhängt, besteht darin, dass Hunderte von Kämpfern, darunter auch Mitglieder der Nusra-Front und 'Hayat Tahrir al-Sham', nach Libyen verlegt wurden, damit sie sich an der Eskalation der Kämpfe in diesem Land beteiligen.

Der Außenminister unterstrich, dass die Terroristen in Idlib ihre Provokationen fortsetzen:

Ein Grund für diese Situation sei, so der russische Chefdiplomat, dass in Idlib keine entmilitarisierte Zone geschaffen wurde. Lawrow betonte:

Wir haben unsere türkischen Partner auch daran erinnert. Wir werden weiterhin für die Erfüllung aller Punkte der von den Präsidenten Russlands und der Türkei getroffenen Entscheidungen kämpfen.

Wir erhalten Informationen über den Einsatz der türkischen Streitkräfte in der Zone von Idlib, sowie über Zusammenstöße zwischen ihnen und den syrischen Streitkräften. Unser Militär überwacht diese Situation. Nach unseren bereits vom Generalstab verkündeten Daten rückten die türkischen Soldaten auf bestimmte Objekte in der Deeskalationszone Idlib vor, ohne uns zu warnen, so dass wir die syrische Armee nicht warnen konnten. Die Artillerieangriffe wurden durchgeführt, die türkische Seite droht nun mit Vergeltungsmaßnahmen. Das ist alles sehr traurig. Wir fordern die sorgfältige Erfüllung der Idlib-Abkommen von Sotschi der Jahre 2018 und 2019.