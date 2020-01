Russlands Außenminister: Waffenstillstand in Libyen wird eingehalten

Quelle: Reuters Russlands Außenminister: Waffenstillstand in Libyen wird eingehalten (Archivbild)

Folge uns auf

Die Konfliktparteien in Libyen halten den Waffenstillstand ein. Das erklärte der russische Interimsaußenminister Sergei Lawrow am Freitag in Moskau. Russland hoffe, dass der Frieden auch weiterhin aufrechterhalten wird.

"Das Wichtigste ist, dass der Waffenstillstand, der angekündigt wurde, eingehalten wird. Das ist schon ein Schritt nach vorne, und wir hoffen, dass sich diese Tendenz fortsetzt", sagte Lawrow auf der Pressekonferenz in Moskau. Mehr zum Thema - Lawrow: Libysche Staatlichkeit wurde von NATO zerbombt