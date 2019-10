Angriff auf iranischen Öltanker: Teheran veröffentlicht Bilder

Die iranische Regierung hat Bilder veröffentlicht, die die Schäden des angegriffenen iranischen Tankers vor der saudischen Küste zeigen. Teheran will nach Klärung der Ursache eine Reaktion folgen lassen. Saudische Behörden hatten der Crew jegliche Hilfe verweigert.

Der Angriff auf den Tanker "Sabiti" erfolgte am Samstag im Roten Meer rund 96 Kilometer vor der saudischen Hafenstadt Dschidda. Auf den Bildern sind zwei große Löcher oberhalb der Wasserlinie auf der Steuerbordseite des Schiffs und eine Nahansicht des Einschlags sowie die Crew zu sehen. Veröffentlicht wurden diese von der Nationalen Iranischen Öltankergesellschaft (NITC).

Zweimal, so die iranische Regierung, soll der Tanker "womöglich durch Raketen" getroffen worden sein, woraufhin Öl ausgetreten sein soll. Wer hinter dem Angriff steckt, ist nicht bekannt. Nachforschungen des Iran sollen die Ursache klären. Der iranische Präsident Hassan Rohani warnte:

Die Tatsache, dass ein Land denken könnte, es könnte Unsicherheit in der Region erzeugen, ohne dass eine Antwort folgt, ist ein Fehler.

Washington hatte den Iran für Angriffe auf Tanker im Juni und Juli verantwortlich gemacht.

Die USA initiierten eine internationale Koalition zum Schutz des Seehandels in der Region. Der Iran warnte, dass allein Teheran für Sicherheit im Persischen Golf sorgen könnte. Vergangenen Monat schlugen 18 Drohnen in Öl- und Gasanlagen in Saudi-Arabien ein. Obwohl Huthi-Rebellen die Verantwortung für die Angriffe übernahmen, sind sich die Vereinigten Staaten sicher, dass der Iran hinter den Angriffen stecken müsse.

Die saudischen Behörden hätten der Crew jede Hilfe verweigert. Eine Reaktion auf den Angriff werde folgen, sobald man Klarheit über die Ursache hat. Der Tanker befindet sich auf dem Weg zur Insel Larak im Persischen Golf.

