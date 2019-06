Anklage ohne Beweise: USA machen Iran für Angriffe auf Tanker verantwortlich (Video)

Quelle: Reuters © ISNA/Handout via REUTERS Ein Öltanker im Golf von Oman steht nach einem Angriff am Donnerstag in Flammen.

US-Außenminister Mike Pompeo beschuldigt den Iran, die beiden Tanker im Golf von Oman angegriffen zu haben. Niemand anders in der Region sei in der Lage, "so fortschrittlich zu operieren". Beweise für diese Behauptung blieb Pompeo schuldig.