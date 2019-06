Nach vermeintlichem iranischen Angriff auf Öltanker: USA entsenden Zerstörer in den Golf von Oman

Das US-Außenministerium macht Iran für den Angriff auf zwei Öltanker unweit der Straße von Hormuz verantwortlich. Teheran dementiert die Vorwürfe. Die Vereinigten Staaten entsandten einen Zerstörer in die Region. Dennoch habe man "kein Interesse" an einem Krieg.

Der Lenkwaffenzerstörer USS Mason wird sich dem Zerstörer USS Bainbridge nahe des beschädigten Tankers Kokuka Courageous anschließen, so das US-Zentralkommando (CENTCOM) am Donnerstag. Das in Florida beheimatete CENTCOM fügte hinzu, dass "iranische Kleinboote" in der Gegend gesichtet wurden. Die Kokuka Courageous wurde beschädigt, der Tanker Front Altair versenkt. Die Besatzungen konnten in Sicherheit gebracht werden.

Laut CENTCOM stellen die Angriffe "eine klare Bedrohung auf die Navigationsfreiheit und auf die Freiheit des Handels" dar:

Wir haben kein Interesse daran, einen neuen Nahostkonflikt zu führen. Wir werden unsere Interessen verteidigen, aber ein Krieg mit dem Iran ist weder unser strategisches Interesse, noch ist es im besten Interesse der internationalen Gemeinschaft.

US-Außenminister Mike Pompeo hatte zuvor den Iran beschuldigt, die beiden Tanker angegriffen zu haben. Teheran reagiere damit auf die US-Sanktionen und die Politik des maximalen Drucks.

Pompeo blieb den Iranern Beweise für seine Behauptungen schuldig. Er stützte sich nur auf die "Einschätzung" der USA, dass der Iran hinter den Angriffen auf die Tanker stecke, weil niemand sonst in der Region über die erforderliche "Raffinesse" verfügte. Dabei versuchte Pompeo den Vorfall im "Kontext von vier Jahren unprovozierter Aggression gegen freiheitsliebende Nationen" zu präsentieren. Er zählte eine Reihe von Ereignissen im Jemen, im Irak und auch in Afghanistan an, in welche seiner Meinung der Iran verwickelt war, aber auch hier fehlten die Beweise.

Die Vorfälle im Golf von Oman ereigneten sich während des Besuchs des japanischen Premierministers Shinzo Abe in Teheran. Das japanische Außenministerium bestätigte, dass die Tanker eine "japanbezogene Ladung" an Bord hatten. Der iranische Außenminister sprach von einem "verdächtigem Zwischenfall".