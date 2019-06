Syrien: Waffenruhe in Islamistenhochburg Idlib erzielt

Quelle: www.globallookpress.com © Xinhua Syrische Soldaten in der Provinz Hama

Russland und die Türkei haben nach Angaben aus Moskau in Syrien eine Waffenruhe in der Hochburg der aufständischen Islamisten in der Provinz Idlib erreicht. Das teilte Generalmajor Wiktor Kubtschischin russischen Agenturen zufolge in Moskau mit.