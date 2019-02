Iran droht mit "erdrückender" Reaktion auf israelische Angriffe in Syrien

Quelle: AFP Ein iranischer Militärlaster mit Raketen vor einem Porträt des iranischen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei (Parade in Teheran am 18. April 2018)

Teheran hat vor einer "erdrückenden und verhältnismäßigen Reaktion" gewarnt, es sei denn, Israel stoppt seine Luftangriffe in Syrien. Laut Tel Aviv zielen diese darauf ab, den iranischen Einfluss in der Region und insbesondere an Syriens Grenze zu Israel zu schwächen.