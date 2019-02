Ehemaliger Kommandeur der israelischen Luftwaffe: Nur Russland kann den Iran aus Syrien verbannen

Quelle: Reuters © Amir Cohen Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit dem ehemaligen israelischen Air Force Chef Amir Eshel, Israel, 17. August 2016.

Das israelische Militär griff vor über einer Woche iranische Stellungen in Syrien an. Daraufhin drohten der Iran und Syrien mit Vergeltung. Eshel sieht Russland am Zug, den Iran aus Syrien zu verbannen. Trotz Drohgebärden der Länder sieht Amir Eshel Israel nicht am Rande eines Krieges.