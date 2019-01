Iranische Armee: Groß angelegte Truppenübungen und Drohnentests

Quelle: Reuters © Tasnim News Agency/via REUTERS Soldat der Iranischen Revolutionsgarden, Teheran, Iran, 30. Juni 2018

Am Freitag begannen die Revolutionsgarden mit einem groß angelegten Manöver. Dabei wurden auch Drohnen getestet. Nach Angriffen auf iranische Stellungen durch Israel droht der Iran mit Vergeltung. In Tel Aviv wurde ein Raketenabwehrsystem in Stellung gebracht.