Wegen Spannungen mit Syrien und Gaza: Israel stellt Raketenabwehrsystem in Tel Aviv auf

Quelle: Reuters © Amir Cohen Symbolbild: Raketenschutzschild "Iron Dome" nahe der Stadt Aschkelon, Israel, 7. Juni 2015

Das israelische Militär stellte in Tel Aviv ein Raketenabwehrsystem auf. Es soll vor Angriffen aus Gaza und Syrien schützen. In der Nacht zum Montag hatte Israel nach eigenen Angaben iranische Stellungen in Syrien bombardiert. Teheran droht mit Vergeltung.