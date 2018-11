CIA im Besitz neuer Khashoggi-Aufnahmen: Saudi-Kronprinz forderte am Telefon Tod des Journalisten

Die CIA hat die Aufzeichnung eines Telefonats erhalten, in dem der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman Anweisungen gibt, den Journalisten Jamal Khashoggi so schnell wie möglich zum Schweigen zu bringen, schreiben türkische Medien.

Ein neuer Bericht, veröffentlicht vom Hürriyet-Kolumnisten Abdulkadir Selvi am Donnerstag, behauptet, CIA-Direktorin Gina Haspel habe die Existenz der Aufnahme während eines Besuchs in Ankara im vergangenen Monat "signalisiert".

Ein türkischer Beamter, der von der Nachrichtenagentur Reuters kontaktiert wurde, sagte, er habe keine Informationen darüber. Einen Tag zuvor veröffentlichte die türkische Nachrichtenseite Habertürk, Zitate aus einer Aufnahme über die letzten Momente des von Agenten ermordeten saudischen Journalisten Khashoggi.

Auch Federica Mogherini, die Außenministerin der Europäischen Union, sagte am Donnerstag nach Gesprächen mit dem türkischen Außenminister, dass eine transparente und glaubwürdige Untersuchung der Ermordung von Khashoggi noch nicht abgeschlossen sei.

Khashoggi, ein Kritiker der Herrscherelite des saudischen Königreichs, vor allem von Kronprinz Mohammed bin Salman, wurde am 2. Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet. Riad kündigte nach Wochen der Zurückhaltung an, dass es die Todesstrafe für fünf Verdächtige in diesem Fall fordert.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Kommissar Johannes Hahn und dem türkischen Außenminister Mevlut Cavusoglu in Ankara entgegnete Mogherini, sie sei entschieden gegen jede Anwendung der Todesstrafe.

Sein Körper muss noch an seine Familie zurückgegeben werden, heißt es von türkischer Seite, nachdem berichtet wurde, dass sein Leichnam chemisch aufgelöst wurde.

In einer Erklärung am Dienstag verteidigte US-Präsident Trump die Beziehungen zu Saudi-Arabien, trotz der Ermordung des Journalisten und inmitten von Berichten, nach denen die CIA mit großer Sicherheit festgestellt hat, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman den Mord an Khashoggi angeordnet hatte.

Allerdings sagte der Präsident, dass die USA vielleicht "nie alle Fakten kennen" werden und dass das Land seine Beziehungen zu Saudi-Arabien fortsetzen wird, um US-amerikanische Interessen zu verfolgen.

"Unsere Geheimdienste werten weiterhin alle Informationen aus, aber es könnte durchaus sein, dass der Kronprinz von diesem tragischen Ereignis wusste – vielleicht tat er es und vielleicht auch nicht!" sagte Trump in der Erklärung, die vom Weißen Haus veröffentlicht wurde.