Schüsse auf Afrikaner: Italiener zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Quelle: www.globallookpress.com Schüsse auf Afrikaner: Italiener zu zwölf Jahren Haft verurteilt (Symbolbild)

Wegen des Angriffs auf mehrere Afrikaner im mittelitalienischen Macerata ist ein 29-Jähriger zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht folgte damit am Mittwoch dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte war am 3. Februar bewaffnet mit einem Auto durch den Ort gefahren und hatte auf sechs Migranten gefeuert. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann aus rassistischen Gründen handelte.