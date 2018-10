Drei Asylbewerber aus Syrien wegen IS-Mitgliedschaft in Rheinland-Pfalz angeklagt

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat Anklage gegen drei Syrer wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in terroristischen Vereinigungen erhoben. Es handele sich um Männer im Alter von 27, 23 und mutmaßlich 22 Jahren, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mit. Die drei waren 2015 oder 2016 als Bürgerkriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen, hatten hier Asyl beantragt und waren nach früheren Angaben zufällig in Saarlouis in dieselbe Unterkunft eingewiesen worden.