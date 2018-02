Russisches Verteidigungsministerium: Al-Nusra und Weißhelme planen Chemiewaffen-Provokation in Idlib

Quelle: Reuters Journalisten filmen eine zurückgelassene Al-Nusra Stellung

Das russische Verteidigungsministerium hat bekannt gegeben, dass es im Besitz von Informationen ist, wonach die Al-Nusra-Front in Zusammenarbeit mit den Weißhelmen Chlorbehälter in ein Dorf in der Provinz Idlib gebracht hat. Ziel sei es, dort zeitnah "eine Provokation" zu inszenieren.