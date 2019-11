US-Vertreter beschuldigt Peking der "Einschüchterung" anderer Länder im Südchinesischen Meer

© US Navy

Ein US-Gesandter hat auf dem ASEAN-Gipfel China beschuldigt, die anderen Staaten im Südchinesischen Meer eingeschüchtert und ihnen den Zugang zu den dortigen Ressourcen blockiert zu haben. Außerdem lud er alle Teilnehmer im nächsten Jahr in die USA ein.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Robert O'Brien, hat Peking dafür kritisiert, anderen Nationen den Zugang zu Ressourcen im Südchinesischen Meer zu blockieren. Ein Streit um die strategische Wasserstraße hat zu einem bedeutenden Riss in den Beziehungen zwischen den USA und China geführt.

Während seines Auftritts bei dem Gipfeltreffen der Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) in Bangkok, wo er als US-Gesandter fungierte, sagte O'Brien, dass China sich der Verwendung einer Einschüchterungstaktik in der Region schuldig gemacht habe:

Peking hat Einschüchterungsversuche unternommen, um zu verhindern, dass die ASEAN-Staaten die Offshore-Ressourcen ausbeuten und den Zugang zu Öl- und Gasreserven im Wert von 2,5 Billionen US-Dollar blockiert.

Er verlas auch eine Botschaft von US-Präsident Donald Trump, in der dieser die ASEAN-Staats- und Regierungschefs zu einem Treffen im nächsten Jahr in den USA einlud.

Wie sein Vorgänger John Bolton ist O'Brien auf die wachsende wirtschaftliche und militärische Macht Chinas fixiert. Er hat die maritime Expansion Pekings als "roten Sturm" bezeichnet und sagt, dass der Bedrohung durch den Aufbau der US Navy begegnet werden sollte.

Washington hat den Anspruch Pekings auf das Südchinesische Meer in Frage gestellt und sich auf den Grundsatz der "Schifffahrtsfreiheit" berufen, um regelmäßige Marinepatrouillen im Südchinesischen Meer durchzuführen. Die Aktionen wurden von China wiederholt als provokant verurteilt.

