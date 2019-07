Taiwanesen sammeln Helme für Hongkonger Demonstranten

Demonstranten in Hongkong am 14. Juli 2019.

Während die Zusammenstöße zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei in Hongkong weiter eskalieren, hat in Taiwan eine Initiative zur Helmspende als Mittel zur Unterstützung der Anti-Auslieferungsproteste begonnen.

Hongkonger Studenten aus Taipeh organisierten vergangene Woche zwei Spendenveranstaltungen in der Stadt, bei der am Donnerstag (25. Juli) fast 200 neue sowie gebrauchte Helme und am Sonntag (28. Juli) 500 Helme gesammelt wurden. Die Gruppe, die als "Hong Kong Outlanders" bekannt ist, half bereits bei der Organisation einer Reihe von Solidaritätsprotesten in Taipeh während des gesamten Junis.

Aufgrund der wochenlangen anhaltenden Proteste gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz, welches vorsieht, dass mutmaßliche Straftäter aus Hongkong sowie aus dem Ausland auch an China ausgeliefert werden können, gab es einen Mangel an Helmen in Hongkong. Darüber hinaus gibt es nur wenige Geschäfte, die Helme verkaufen, da Roller und Motorräder in der Stadt weniger verbreitet sind, so die Gruppe. Demonstranten in Hongkong, insbesondere diejenigen an der Frontlinie, beseitigen ihre Ausrüstung in der Regel nach jedem Protest, um eine Identifizierung durch die Behörden zu vermeiden.

Der Online-Nachrichtendienst Stand News hat ebenfalls über die Aktionen berichtet. Fast 20 Anbieter auf Taobao, einer der größten Online-Handelsplattformen in China, haben offen erklärt, dass sie sich weigern, "sensible" Ausrüstung nach Hongkong zu verkaufen und zu liefern, einschließlich Helme, Masken und andere Schutzausrüstung. Dem Bericht zufolge sei dies eine Reaktion auf regierungsfeindliche Demonstranten, die am 21. Juli das Verbindungsbüro der Pekinger Führung in Hongkong verwüsteten.

Die "Hong Kong Outlanders" haben sich bisher geweigert, zu verraten, wie sie die gesammelten Helme von Taiwan nach Hongkong schicken wollen, aus Angst vor Eingriffen. Sie sagten, sie würden die Öffentlichkeit auf dem Laufenden halten, sobald die Helme sicher in Hongkong ankommen.

