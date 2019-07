Indien: Zug steckt in Monsunfluten fest – 700 Reisende werden mit Booten und Hubschaubern evakuiert

Nach Monsunregen im Südwesten Indiens ist ein Zug mit etwa 700 Reisenden im Hochwasser stecken geblieben. Die etwa 60 Kilometer östlich der Metropole Mumbai gestrandeten Passagiere, darunter auch Kinder, wurden alle mit Booten und Hubschraubern in Sicherheit gebracht.

Wie ein Sprecher der Eisenbahngesellschaft "Central Railway" am Samstag sagte, war der "Mahalaxmi Express" am Freitagabend im Gebiet um Badlapur in die Fluten geraten. Reisende hatten Videos von ihrer verzweifelten Lage in den sozialen Medien gepostet und um Hilfe gebeten. An der Rettungsaktion waren Angehörige der Marine, des nationalen Katastrophenschutzes und der Bahnpolizei sowie Ärzte und Sanitäter beteiligt. Mithilfe von zwei Hubschraubern, sechs Booten und mehreren Krankenwagen wurden die Passagiere aufs Trockene und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Overflow in Ulhas river caused flooding in Ambernath-Badlapur section of Maharashtra.More then 500 passengers evacuated from stranded 17411 Mahalakshmi Exp. Remaining passengers will be evacuated soon.Teams of NDRF, Railway,state Govt.&Fire brigade are working in full swing. pic.twitter.com/PX9C9xOwvb — Ministry of Railways (@RailMinIndia) July 27, 2019

@IAF_MCC Mi 17 Helicopter with Commanding Officer of @adgpi 25 AD Kalina onboard doing Arial recce and providing assistance to stranded passengers pic.twitter.com/oMSDK0RT0v — SpokespersonNavy (@indiannavy) July 27, 2019

Passagiere berichteten der Nachrichtenagentur IANS, sie hätten etwa 15 Stunden lang ohne Trinkwasser in dem Zug festgesessen. Das Wasser habe um die Waggons herum 1,5 bis 1,8 Meter hoch gestanden und zu allen Seiten den Weg nach draußen versperrt.

#WATCH Maharashtra: Mahalaxmi Express held up between Badlapur and Wangani with around 2000 passengers. Railway Protection Force & City police have reached the site where the train is held up. NDRF team to reach the spot soon. pic.twitter.com/0fkTUm6ps9 — ANI (@ANI) July 27, 2019

In und um Mumbai war am Freitag heftiger Regen durch den noch bis September dauernden Monsun gefallen. Auch der Straßen- und der Flugverkehr wurden zeitweise unterbrochen. Dieses Jahr starben landesweit bereits mehr als 280 Menschen in den Wassermassen, allen voran in den nordöstlichen Bundesstaaten Bihar und Assam. (dpa)

