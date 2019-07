Wahlen in unsicheren Stammesgebieten in Pakistan

Quelle: Reuters Wahlen in unsicheren Stammesgebieten in Pakistan (Symbolbild)

Unter dem Schutz von 35.000 Sicherheitskräften finden am Samstag in Pakistan erstmals Regionalwahlen in den unsicheren FATA-Stammesgebieten statt. Fast drei Millionen Stimmberechtigte wählen Abgesandte in das Provinzparlament. Um die 16 Sitze bewerben sich 285 Kandidaten.