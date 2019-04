Nach Bombenanschlägen in Sri Lanka: Indische Küstenwache in höchste Alarmbereitschaft versetzt

Quelle: AFP Nach Bombenanschlägen in Sri Lanka: Indische Küstenwache in höchste Alarmbereitschaft versetzt (Symbolbild 19. März 2017: Patrouillenschiff der indischen Küstenwache "Shaunak" im Hafen von Chennai)

Indien hat am Montag die Sicherheits- und Überwachungsmaßnahmen an seinen Seegrenzen verstärkt – um Terroristen abzufangen, die nach Durchführung von Bombenanschlägen im Nachbarland Sri Lanka nach Indien fliehen könnten, so ein Sprecher des indischen Militärs.