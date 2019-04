Sri Lanka: Neue Bombenexplosion in der Nähe einer Kirche

Quelle: Reuters Sri Lanka: Neue Bombenexplosion in der Nähe einer Kirche

In der Nähe einer Kirche in der srilankanesischen Hauptstadt Colombo ist ein Sprengsatz in einem geparkten Auto gefunden worden. Bombenentschärfer sprengten das Fahrzeug am Montag in der Nähe der Sankt-Antonius-Kirche, wie die Polizei mitteilte.