Quelle: Reuters Sri Lanka: Angriffe waren Selbstmordanschläge – Opferzahl steigt auf 290

Die verheerende Anschlagsserie auf drei christliche Kirchen und drei Luxushotels mit fast 300 Toten am Ostersonntag in Sri Lanka ist von Selbstmordattentätern ausgeführt worden. Das teilte ein Forensiker des Verteidigungsministeriums Sri Lankas am Montag mit.