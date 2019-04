Trauriger Ostersonntag in Sri Lanka (Fotos)

Ostern ist ein bedeutendes Fest für Christen und eigentlich Anlass zur Freude. Doch eine verheerende Anschlagsserie in Sri Lanka hat die Feierlichkeiten überschattet. Mehr als 200 Menschen wurden getötet und über 500 verletzt. Einige Impressionen in Bildern.

Am 21. April kam es in Sri Lanka während der Osterfeierlichkeiten zu einer Reihe von Explosionen. Sie fanden fast gleichzeitig in drei Hotels und einer Kirche in Colombo sowie in zwei Kirchen im Hauptstadtvorort Negombo statt. Später wurden die siebte und achte Explosion gemeldet, von denen eine in der Nähe des Zoologischen Gartens in der Stadt Dehiwala-Mount Lavinia stattfand.

Quelle: AFP Die St. Sebastian Kirche in Negombo, nördlich der hauptstadt Colombo, liegt in Trümmern.

Quelle: AFP Krankenhausmitarbeiter transportieren eines der Opfer in Batticaloa, im Osten des Inselstaates.

Quelle: Reuters © REUTERS/Dinuka Liyanawatte Angehörige in Colombo trauern

Quelle: AFP Die St.-Antonius-Kirche in Colombo am Sonntag.

Quelle: AFP Polizei nach der Explosion im Shangri-La Hotel.