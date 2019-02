Analystin: Pakistan fördert Terrorismus gegen Indien - Spannungen nehmen zu

Quelle: Reuters Indische Grenzschutzbeamte patrouillieren an der Grenze zu Pakistan

Da Pakistan Terrorgruppen gegen Indien unterstütze, sei eine Deeskalation der Spannungen zwischen Neu-Delhi und Islamabad derzeit nicht glaubwürdig, so eine Analystin des Institute for Defence Studies and Analyses in Neu Dheli. Der Konflikt werde sich verschärfen.