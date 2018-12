Taiwan: Sorgen über zunehmenden Einfluss Pekings nach Wahlsiegen von Oppositionspartei steigen

Quelle: Reuters Rentner schwenken auf einem Balkon die Fahnen Taiwans und der Kuomintang.

In Taiwan hat die Kuomintang Wahlen in 15 Orten gewonnen, in denen 80 Prozent der Bevölkerung der Insel leben. Da die Partei für ihre "Ein-China"-Politik bekannt ist, befürchtet die Regierung nun einen Anstieg des Einflusses Pekings auf der Insel.