Putin: Handel mit China steigt rasant und wird dieses Jahr 100 Milliarden US-Dollar übersteigen

© Kim Kyung-Hoon / Reuters

Der Handelsumsatz zwischen Russland und China ist rasant gestiegen und wird nach Angaben des russischen Präsidenten Wladimir Putin in diesem Jahr voraussichtlich 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Moskau will die Zahl in den nächsten sechs Jahren verdoppeln.