Ex-Häftling berichtet: Chinesische Gefangene müssen für H&M und C&A arbeiten

Peter Humphrey, Ermittler im GSK-Skandal, und seine chinesisch-stämmige Frau mit US-amerikanischem Pass, Yu Yingzeng, verbrachten mehrere Monate in chinesischer Gefangenschaft. "Vom Moment der Inhaftierung an bist du dort, damit man dich zerstört", beschreibt er seine Erlebnisse während der Inhaftierung im Qingpu Gefängnis. Die Haftanstalt befindet sich außerhalb von Shanghai und liegt gegenüber derFinancial Times.

Überraschender aber sind Humphreys Entdeckungen, was die Billigketten H&M, C&A und den US-Hersteller 3M anbelangt. Gefangene arbeiteten für diese Produzenten. Ob die Firmen darüber in Kenntnis waren, wer ihnen zuarbeitete, ist bisher nicht geklärt.

Das Gefängnis war "ein Unternehmen, das für Firmen produzierte":

Am Morgen, während des Nachmittags und oft während der Mittagsschlafzeit arbeiteten die Gefangene in einem Gemeinschaftszimmer. Unsere Männer machten Verpackungsteile. Ich erkannte sehr bekannte Marken wie 3M, C&A, H&M. So viel zu sozialer Unternehmensverpflichtungen, obwohl die Unternehmen nicht notwendigerweise über ihre Zulieferer in Kenntnis waren. Gefangene in chinesischen Zellenabteilen arbeiteten in unserer Fabrik, stellten Textilien und Komponenten her. Wie Soldaten marschierten sie vor dem Frühstück dorthin und kehrten am späten Abend wieder zurück. Die Ausländer, die in meinem Zellen-Block waren, kamen aus Afrika und Asien - ohne Geld ihrer Familien und ohne Möglichkeit, Toilettenartikel und Snacks zu erwerben.