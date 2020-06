E-Commerce könnte Motor für Expansion russischer Unternehmen in China sein

Teilnehmer eines traditionell-chinesischen Opernwettbewerbs an der Nationalen Akademie der Chinesischen Theaterkünste in Peking

Chinesische E-Commerce-Firmen könnten russischen Unternehmen helfen, auf den chinesischen Verbrauchermarkt zu gelangen. Darauf wies der russische Handelsvertreter in China hin und fügte hinzu, dass auch eine russische Bank in China nötig sei.

Online-Händler können russischen Unternehmen helfen, ihre Präsenz in einem der größten Verbrauchermärkte der Welt, China, auszubauen, so der russische Handelsvertreter in China Sergei Injuschin. Er erklärte:

Russlands kleine und mittlere Unternehmen sollten sich ihren Weg auf den chinesischen Markt nicht separat erkämpfen. Die Zukunft gehört der Ausweitung der russischen Präsenz auf dem chinesischen Markt mithilfe der großen E-Commerce-Betreiber.

Der Handelsvertreter fügte hinzu, dass Einzelhändler die Logistik in China entwickeln und russische Produkte liefern könnten.

Der chinesische E-Commerce-Konzern Alibaba könnte einer der Hauptmotoren für die Verbesserung der geschäftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sein. Nach Angaben des Handelsvertreters steht Moskau in engem Kontakt mit dem Konglomerat und versucht, chinesische Betreiber zu ermutigen, Lieferungen aus Russland nach China zu steigern.

Im vergangenen Jahr startete Alibaba ein Joint Venture mit dem Russischen Staatsfonds, dem IT-Unternehmen Mail.ru Group und Megafon, einem der führenden einheimischen Mobilfunkbetreiber. Bei der Ankündigung des Abkommens verkündete der Leiter des russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) Kirill Dmitrijew dass man russischen Lieferanten ermöglichen werde, 1,5 Milliarden Kunden in China und weltweit zu erreichen.

Injuschin forderte gegenüber russischen Medien die Schaffung einer "vollwertigen russischen Bank" in China vor dem Hintergrund des wachsenden Handelsumsatzes zwischen den beiden Ländern. Dieser übersteig im vergangenen Jahr 110 Milliarden US-Dollar. Da Moskau und Peking planen, das Handelsvolumen in den kommenden Jahren zu verdoppeln, sei es notwendig, eine Struktur zu haben, um gegenseitige Abrechnungen durchzuführen und damit zusammenhängende Fragen zu lösen, betonte der Vertreter:

Eine russische Bank dieser Art wird auch die Aufgabe haben, Kunden zu unterstützen; sie wird den Teilnehmern der internationalen Wirtschaftsaktivitäten helfen. Es ist möglich, dass wir in naher Zukunft sowohl eine russische Bank als auch eine russische Einzelhandelskette in China sehen werden.

