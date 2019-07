Mindestens 57 Tote bei Kämpfen in brasilianischem Gefängnis

Quelle: www.globallookpress.com Mindestens 52 Tote bei Kämpfen in brasilianischem Gefängnis (Symbolbild)

Bei Kämpfen zwischen verfeindeten Banden in einem Gefängnis in Brasilien sind Dutzende Häftlinge ums Leben gekommen. Bei den Auseinandersetzungen in der Haftanstalt von Altamira im Bundesstaat Pará seien 57 Menschen getötet worden. 16 der Opfer seien enthauptet worden.