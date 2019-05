Treffen mit venezolanischer Opposition: Maas will neue Sanktionen gegen Maduro-Regierung prüfen

Quelle: www.globallookpress.com Bundesaußenminister Heiko Maas (Mitte) traf sich am 1. Mai in Bogotá, in Kolumbien, mit José Manuel Olivares (r.) und Julio Borges, beide Vertreter der venezolanischen Opposition.

Bundesaußenminister Heiko Mass ist derzeit auf einer Südamerikareise. Maas traf sich dabei am Mittwoch in Kolumbien mit venezolanischen Oppositionellen, nachdem am Dienstag der vom Oppositionsführer Juan Guaidó in Venezuela gestartete Putschversuch gescheitert war.