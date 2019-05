Venezuela: Fake News, um Putschversuch zu verklären

Am Dienstagvormittag (30. April) standen die beiden Oppositionsführer Juan Guaidó und Leopoldo López Seite an Seite, bevor López am Abend in die spanische Botschaft in Caracas flüchtete.

US-Außenminister Mike Pompeo behauptete am Dienstag, dass der venezolanische Präsident Nicolás Maduro in Folge des Putschversuches durch den Oppositionsführer Juan Guaidó nach Kuba fliehen wollte, aber von Russland daran gehindert wurde. Alle Genannten dementierten dies.

Als die Lage insbesondere in der venezolanischen Hauptstadt Caracas am Dienstag unübersichtlich und chaotisch wurde, meldete sich Pompeo bei CNN zu Wort und behauptete, dass Maduro "ein Flugzeug auf dem Rollfeld" habe. Venezuelas Präsident wolle vor dem Aufruf Guaidós an das Militär zum Aufstand nach Kuba fliehen, so der US-Außenminister, doch die "Russen haben angedeutet, er sollte bleiben."

Am Abend meldete sich Nicolás Maduro zu Wort und verkündete die "Niederlage" des Putschversuchs, dabei griff er auch die Behauptung von Pompeo auf:

Mike Pompeo sagte, dass ich, Maduro, ein Flugzeug bereit hatte, um nach Kuba zu gehen, zu fliehen, und dass die Russen ihn von Bord geholt und ihm verboten haben, das Land zu verlassen. Mr. Pompeo, bitte, welch ein Defizit an Seriosität!

Sowohl das russische als auch das venezolanische Außenministerium prangerten den US-Außenminister wegen der "Fake News" an, wie sie es bezeichneten.

Fake News zu produzieren ist ein sehr trauriger Weg einzugestehen, dass der Putsch den Sie unterstützt haben, schon wieder gescheitert ist. Diplomatie sollte in der US-Regierung wiederhergestellt werden", sagte etwa der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza auf Twitter.

Making up fake news is a very sad way to accept that the coup you backed has failed... once again. Diplomacy has to be restored in the US Government. #TrumpHandsOffVenezuelahttps://t.co/tqMdfoURjo — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 30. April 2019

Auch Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, äußerte sich dazu gegenüber CNN:

Washington versucht alles, um die venezolanische Armee zu demoralisieren und benutzte jetzt Fake News als Teil eines Informationskrieges.

Unterdessen fand der aus seinem Hausarrest am Dienstagmorgen befreite Oppositionsführer Leopoldo López Zuflucht in der spanischen Botschaft in Caracas. Er galt als Rädelsführer der Proteste von 2014 und wurde deswegen zu knapp 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Am Morgen zeigte er sich noch zusammen mit seinem politischen Zögling Juan Guaidó auf der Straße. Als es offensichtlich wurde, dass sich der Putsch nicht wie gewünscht entwickelt, flüchtete er zunächst in die chilenische Botschaft, bevor ihn der spanische Botschafter Jesús Silva Fernández als "Gast" empfing. In der chilenischen Botschaft hätten sich bereits andere "Gäste" befunden, wie Chiles Außenminister Roberto Ampuero mitteilte.

Quiero actualizar información: Lilian Tintori y Leopoldo López -de ascendencia española- se trasladaron a embajada de España. Se trata de una decisión personal, considerando que nuestra embajada ya tenía huéspedes. — Roberto Ampuero (@robertoampuero) 30. April 2019

US-Präsident Donald Trump warnte hingegen Kuba, dass die USA die "höchsten Sanktionen" gegen den Karibikstaat verhängen werden, wenn sich nicht "umgehend" kubanische "Militärs und Milizen" aus Venezuela zurückziehen.

....embargo, together with highest-level sanctions, will be placed on the island of Cuba. Hopefully, all Cuban soldiers will promptly and peacefully return to their island! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30. April 2019

Der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez wandte sich daraufhin an die Öffentlichkeit und bezeichnete Trumps nationalen Sicherheitsberater John Bolton als "pathologischen Lügner", der den US-Präsidenten falsch informiert. Kuba habe keinerlei Truppen in Venezuela, sondern lediglich "medizinisches Personal in humanitärer Mission."

Asesor d Seg Nac #EEUU Bolton es un mentiroso patológico q desinforma al Pdte Trump. No hay tropas #CUBA en #VENEZUELA ni cubanos participan en operaciones militares ni de seguridad. Sólo personal médico en misión humanitaria. Rechazo enérgicamente amenaza d bloqueo total d Trump — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 30. April 2019

An die Spitze trieb es derweil Mario Diaz-Balart, ein republikanisches Mitglied im US-Repräsentantenhaus in Washington, der in einer Sendung von Fox News am Dienstagabend behauptete, dass Russland wie vor 57 Jahren während der Kubakrise, Raketen mit nuklearen Gefechtsköpfen in Venezuela stationiert habe. Allerdings konnte er keinerlei Beweise für seine These in der Sendung aufbringen.

