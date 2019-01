Venezolanischer Außenminister zu RT: USA stehen nicht nur hinter dem Putsch, sie führen ihn an

Die US-Regierung steht nicht nur hinter dem Putsch, sondern führt ihn auch an. Wir konzentrieren uns darauf, die Angriffe Washingtons zu neutralisieren. Das heißt, wir werden den wichtigsten Führer des Putsches, den Direktor des Zirkus, nämlich die US-Regierung, Herrn Trump und seine Vertreter in den Fokus nehmen", so Arreaza einleitend zu RT.